محمد مظهری
٢١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٧

تقرير مصور

سكان طهران يقضون ليلتهم في العراء بعد زلزال بقوة 5.2 درجات/صور

خرج سكان مدينة طهران الى الشوارع في ظل البرد القارس بعد الزلزال الذي هز العاصمة ليلة الاربعاء.

   

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