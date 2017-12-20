الإجتماعي محمد مظهری ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٧ Download photos تقرير مصور سكان طهران يقضون ليلتهم في العراء بعد زلزال بقوة 5.2 درجات/صور خرج سكان مدينة طهران الى الشوارع في ظل البرد القارس بعد الزلزال الذي هز العاصمة ليلة الاربعاء. سمات ضحايا زلزال ايران زلزال طهران زلزال كرج صور زلزال ايران مطالب مرتبط زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب شرقي السليمانية بالعراق وسقوط 50 جريحاً الهلال الأحمر الايراني: الاصابات التي سجلت في الزلزال ناشئة عن عمليات الهروب الموسيقي الايراني كيهان كلهر يوقع مجموعة من آثاره/صور 200 قتيل و 1686 جريحاً ضحايا زلزال غرب ايران هزات أرضية متعاقبة تضرب شرق وغرب ايران خلال ساعات آثار الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف في غرب إيران / صور هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر في منطقة "اشتهارد" في محافظة "البرز" زلزال يضرب الجزائر بقوة 5 درجات ويسبب هلعاً في 5 ولايات هزة أرضية بقوة 3.8 تضرب "سربل ذهاب"غرب ايران مجدداً رئيس منظمة ادارة الازمة في ايران: ١٢ هزة ارتدادية عقبت زلزال طهران الجيش والحرس الثوري يتعاونان جنبا الى جنب لصيانة الجمهورية الاسلامية من دنس الاعداء تشييع جثمان آية الله "محي الدين حائري شيرازي" بمدينة قم المقدسة / صور زلزال شديد بقوة 5.5 ريختر يهز غرب ايران من جديد الهلال الأحمر يرسل مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال كرمانشاه /فيديو هزة ارتدادية بقوة 3.9 ريختر في "سومار" غرب ايران
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