شیرین سماره
٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣

تقرير مصور

افتتاح قسم الكبد والتغذية بمستشفى "مفيد" للأطفال /صور

افتتح قسم الكبد والتغذية بمستشفى "أميد" للأطفال بحضور "محمد اقاجاني" رئيس جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية.

          

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