العلوم شیرین سماره ٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ Download photos تقرير مصور افتتاح قسم الكبد والتغذية بمستشفى "مفيد" للأطفال /صور افتتح قسم الكبد والتغذية بمستشفى "أميد" للأطفال بحضور "محمد اقاجاني" رئيس جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية. سمات افتتاح العلوم والتكنولوجيا في ايران المستشفيات مطالب مرتبط وزارة الصناعة تعلن افتتاح معرض حصري لإيران في سوريا بناء 19 مستشفى جديدا في العاصمة طهران ايران تتقدم 32 درجة في قطاع الخدمات اللوجستية منافسات أقوى الرجال بمحافظة خراسان الجنوبية / صور افتتاح مكتبة الإمام الخميني المركزية في مشهد/صور افتتاح المعرض الجوي للقوات المسلحة الايرانية/صور
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