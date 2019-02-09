الإجتماعي رقیه معمارزاده ٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:١٦ Download photos مسيرات العزاء بمدينة مشهد في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) / صور خرجت مسيرات حاشدة بمدينة مشهد المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. سمات مشهد المقدسة طقوس الشيعة في ايران استشهاد فاطمة الزهراء (س) طقوس شيعية مطالب مرتبط بيروت تحتفل بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران /صور مجالس عزاء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) في انحاء العالم / فيديو احتشاد السيدات الفاطميات بمدينة "ري" / صور احياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) في مدينة "تبريز" / صور مراسم "طهي السمنو" بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) / صور تزيين ساحة "آزادي" بأعلام الجمهورية الاسلامية /صور
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