رقیه معمارزاده
٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:١٦

مسيرات العزاء بمدينة مشهد في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) / صور

خرجت مسيرات حاشدة بمدينة مشهد المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

    

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