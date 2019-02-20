شیرین سماره
٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤

تقرير مصور

الحفل الختامي لمهرجان فجر الموسيقي بدورته ال34/صور

اقيمت مراسم الحفل الختام مهرجان فجر الموسيقي بدورته ال34 ليلة أمس الثلاثاء بصالة وحدت في طهران.

      

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