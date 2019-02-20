الثقافة شیرین سماره ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ Download photos تقرير مصور الحفل الختامي لمهرجان فجر الموسيقي بدورته ال34/صور اقيمت مراسم الحفل الختام مهرجان فجر الموسيقي بدورته ال34 ليلة أمس الثلاثاء بصالة وحدت في طهران. سمات مهرجان فجر الدولي صالة وحدت مهرجان فجر الموسيقي مطالب مرتبط عرض مسرحي في شوارع طهران ضمن فعاليات مهرجان فجر المسرحي الـ 36 معرض فجر الدولي للأزياء بدورته الثامنة/صور حفلة موسيقية للمغني الإيراني "محسن ابراهيم زاده" في اليوم السادس لمهرجان فجر الموسيقي/صور فعاليات اليوم الخامس لمهرجان فجر الموسيقي في برج ميلاد/صور
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