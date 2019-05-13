السياسة شیرین سماره ١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ Download photos تقرير مصور موائد افطار في حرم السيدة معصومة (س)/صور تقام موائد افطار خلال ايام شهر رمضان المبارك في حرم السيدة فاطمة المعصومة (س). سمات مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) موائد الافطار شهر رمضان مطالب مرتبط سفر رمضانية مليئة بالبركة والبساطة /صور مناجاة ودعاء في ليالي رمضان في مسجد "ارك"/صور موائد افطار رمضان المبارك/صور ليالي رمضانية عامرة في زقاق الفلافل بطهران /صور سفرة رمضانية في مرقد السيدة معصومه (س) في قم /صور بركة "قارون" في محافظة لرستان / صور موائد أفطار متواضعة في "بهشت زهرا"/صور
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