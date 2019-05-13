شیرین سماره
١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦

تقرير مصور

موائد افطار في حرم السيدة معصومة (س)/صور

تقام موائد افطار خلال ايام شهر رمضان المبارك في حرم السيدة فاطمة المعصومة (س).

                 

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