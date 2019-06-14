طاقم ناقلة النفط المنكوبة في بحر عمان/ صور

طاقم ناقلة النفط FRONT ALTAIR التي كانت ترفع علم جزر مارشال وتعرضت لحادث في بحر عمان صباح الخميس، يتواجد حالياً في ميناء جاسك جنوب ايران.

وأشار المدير العام للموانىء والبحرية في هرمزكان إلى تعرض ناقلتي نفط أجنبيتين صباح الخميس لحادث في بحر عمان، لافتا الى ان ناقلة النفط FRONT ALTAIR التي كانت تحمل علم جزر مارشال وقادمة من ميناء الرويس القطري تعرضت في الساعة 8:50 لحادث اثناء عبورها في بحر عمان.

وأضاف، نتيجة الاجراء السريع لمركز تنسيق البحث والانقاذ البحري (Mrcc) في هرمزكان المستقر في ميناء الشهيد رجائي تم انقاذ 23 شخصاً من طاقم ناقلة النفط المنكوبة من قبل سفينة عابرة ومن ثم جرى تسليمهم إلى سفينة الانقاذ الايرانية ونقلهم إلى ميناء جاسك./انتهى/