٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢٢

تقرير مصور

مراسم العزاء لمنظمة التبليغ الإسلامي /صور

انطلقت مراسم عزاء منظمة التبليغ الإسلامي، التي انطلقت اليوم من ميدان "فلسطين" في طهران واتجهت إلى "حوزه هنري".

                   

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