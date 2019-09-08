إيران ٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢٢ Download photos تقرير مصور مراسم العزاء لمنظمة التبليغ الإسلامي /صور انطلقت مراسم عزاء منظمة التبليغ الإسلامي، التي انطلقت اليوم من ميدان "فلسطين" في طهران واتجهت إلى "حوزه هنري". سمات ايران طهران عاشوراء مطالب مرتبط اليوم الثاني من مراسم العزاء لذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في مكتب الرئيس الإيراني الأهمية العالمية لعاشوراء مراسم العزاء الحسيني في مكتب رئاسة الجمهورية تجمع "الرضع الحسينيون" في ملعب آزادي بالعاصمة طهران / صور الليلة الاولى من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية / صور
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