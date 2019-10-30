٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٣٨

صحراء "أبوزيدآباد"؛ وجهة سياحية شيقة في قلب ايران / صور

يعد صحراء "أبوزيدآباد" في محافظة "كاشان" وسط ايران من الاماكن المثيرة للشغف لدى محبي السياحة الصحراوية.

       

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