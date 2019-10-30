إيران ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٣٨ Download photos صحراء "أبوزيدآباد"؛ وجهة سياحية شيقة في قلب ايران / صور يعد صحراء "أبوزيدآباد" في محافظة "كاشان" وسط ايران من الاماكن المثيرة للشغف لدى محبي السياحة الصحراوية. سمات السياحة في ايران المناطق السياحية في ايران صحاري ايران مطالب مرتبط مراسم تخرج ضباط كلية العلوم العسكرية برعاية قائد الثورة الاسلامية / صور حصاد الروبيان في مدينة "جاسك" جنوبي ايران / صور الجعفري يؤكد على سيادة الحكومة السورية على اراضي جولان المحتلة وضرورة استعادتها زوار غريب طوس(ع) /صور
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