الدولية أوروبا ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٨ Download photos تقرير مصور أفضل التصاميم المعمارية لعام 2019 /صور يعرض هذا التقرير الصور الفائزة في مسابقة التصوير المعماري من بين 200 صورة مُرسلة من 42 دولة. سمات صور الابنية المعمارية مسابقة مطالب مرتبط نبذة من الصور المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي الجوي أجمل الصور الجوية / صور باقة من أجمل الصور المشاركة في مسابقة التصوير الفلكي لعام 2017 الصور الفائزة بجازة اغورا / صور صورة أحد مصوري "وكالة مهر للأنباء" ضمن الصور الفائزة في مسابقة الطقس لعام 2019
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