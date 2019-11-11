١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٨

تقرير مصور

أفضل التصاميم المعمارية لعام 2019 /صور

يعرض هذا التقرير الصور الفائزة في مسابقة التصوير المعماري من بين 200 صورة مُرسلة من 42 دولة.

                              

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 6 =