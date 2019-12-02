إيران ٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٥٧ Download photos تقرير مصور اليوم الثاني لتسجيل المرشحين لانتخابات البرلمانية في طهران/صور بدأ اليوم الثاني لتسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في طهران صباح اليوم الاثنين. سمات ايران طهران الانتخابات البرلمانية مطالب مرتبط المحصلة النهائية لليوم الاول من الترشح لإنتخابات مجلس الشورى تصل الى 789 شخصا اعتقال 79 شخصا من مثيري أعمال الشغب والعنف في محافظة خوزستان بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في طهران/صور الاعلان عن آخر حصيلة لليوم الاول لتسجيل المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى قائد الثورة الإسلامية: إذا لم تكونوا قدر المسؤولية فلا تقبلوها وزارة الداخلية تعلن عن الحصيلة الاولى لعدد مرشحي انتخابات مجلس الشورى الاسلامي
تعليقك