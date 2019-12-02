٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٥٧

تقرير مصور

اليوم الثاني لتسجيل المرشحين لانتخابات البرلمانية في طهران/صور

بدأ اليوم الثاني لتسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في طهران صباح اليوم الاثنين.

   

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