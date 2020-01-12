١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:١٠

تقرير مصور

مسابقة الرسم الكاريكاتيري المتعلق "بترامب" بدورتها الثانية /صور

بدأت مراسم الدورة الثانية للمسابقة الدولية للرسم الكاريكاتيري المتعلق ب"ترامب"، في متحف الدفاع المقدس في طهران.

           

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