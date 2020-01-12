إيران ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:١٠ Download photos تقرير مصور مسابقة الرسم الكاريكاتيري المتعلق "بترامب" بدورتها الثانية /صور بدأت مراسم الدورة الثانية للمسابقة الدولية للرسم الكاريكاتيري المتعلق ب"ترامب"، في متحف الدفاع المقدس في طهران. سمات ايران طهران دونالد ترامب مطالب مرتبط مهرجان الرسم بالألوان المائية في طهران افتتاح معرض "الحق مع علي" للرسم/ صور تجمع طلابي أمام جامعة "أمير كبير" تكريما لشهداء الطائرة الأوكرانية / صور مهرجان الرسم الكاريكاتيري الدولي لوسائل الإعلام الرقمية الحرب الباردة تتصاعد والكيانات الجديدة في طور الرسم
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