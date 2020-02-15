إحياء الذكرى ال 41 لانتصار الثورة الاسلامية واربعينية الشهداء القادة في مدينة سيدني /صور

بدعوة من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في استراليا وجمعية الصداقة الاسترالية الايرانية أحيت الجالية العربية والاسلامية الذكرى ال 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران واربعينية الشهداء القادة الجنرال الحاج قاسم سليماني، والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما رضوان الله تعالى عليهم.

وذلك في حسينية السيدة زينب عليها السلام بمدينة سيدني الاسترالية حضرها سعادة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد فيرودين حقبين، وعدد كبير من ابناء الجالية العربية والاسلامية، وممثلي الاحزاب القومية والعربية والجمعيات الخيرية.