فيروس كورونا جعل مدينة شيراز بعيدة عن سياحها / صور

في كل عام ومع بداية العام الايراني الجديد وعطلة عيد "نوروز"، كان يرفد الكثيرون من مختلف أنحاء ايران وايضا من خارج ايران الى مدينة شيراز لزيارة هذه المدينة الجميلة والتي تضم اليها معالم تاريخية كثيرة، اضافة الى طبيعتها الخلابة في موسم الربيع التي تعرف بالأزهار الجميلة والملونة، حيث كان هؤلاء السياح يجبلبون معهم الخير والبركة الى المدينة، لكن هذا العام وفي ظل استشراء وباء كوروناوالحجر الصحي، باتت هذه المدينة خالية من السياح، كغيرها من المدن السياحية في ايران وفي أنحاء العالم.