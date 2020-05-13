١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٦:١٨

تقرير مصور

مراسم احياء ليلة القدر في حديقة ارم بطهران

تم احياء الليلة التاسعة عشر من رمضان المبارك في حديقة ارم الايرانية تحت قبود صحية.

    

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