الثقافة ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٦:١٨ Download photos تقرير مصور مراسم احياء ليلة القدر في حديقة ارم بطهران تم احياء الليلة التاسعة عشر من رمضان المبارك في حديقة ارم الايرانية تحت قبود صحية. سمات احياء ليلة القدر مساجد ايران شهر رمضان مطالب مرتبط مراسم احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مدينة "كركان" /فيديو مراسم إحياء الليلة التاسعة عشر من رمضان في مقام السيد عبدالعظيم (ع) احياء ليالي شهر رمضان المبارك في حرم المعصومه(س) مراسم احياء ليلة التاسع عشر من رمضان المبارك في مقبرة "جنة الزهراء" بطهران/صور احياء ليالي شهر رمضان المبارك في يزد إيران تدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان
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