مالتي مدیا الصور ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ - ١٤:٥١ Download photos اقامة المراسم العاشورائية في ليلة الخامس من شهر محرم في ساحة فلسطين بطهران / صور تمت اقامة مراسم الیوم الرابع من شهر محرم في ساحة فلسطين بطهران، وتمّت بمراعاة للبروتوكولات الصحية. سمات عاشوراء الطقوس الايرانية احياء ذكرى عاشوراء في ايران محتوى ذات صلة مراسم عاشوراء في سنندج /صور طقوس عاشوراء في قرى مدينة "أهر" شمال غربي إيران / صور مراسم إحياء عاشوراء جوار مرقد السيدة معصومة (س) / صور الليلة الثامنة من مراسم العزاء الحسيني في مسجد "ارك" في طهران /صور
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