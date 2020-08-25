٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ - ١٤:٥١

اقامة المراسم العاشورائية في ليلة الخامس من شهر محرم في ساحة فلسطين بطهران / صور

تمت اقامة مراسم الیوم الرابع من شهر محرم في ساحة فلسطين بطهران، وتمّت بمراعاة للبروتوكولات الصحية.

   

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