متسابقون من 12 دولة عالمية ضمن المشاركين بمسابقة "نجم المسرح" في محافظة كرمان/صور

أُقيمَت الدورة الرابعة للمسابقة الدولية "نجم المسرح" التي تُقام كل عام في محافظة كرمان الإيرانية، تحت رعاية المحافطة والإدارة العامة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، بمشاركة فنانين من 28 محافظة إيراني ومتسابقين من 12 دولة عالمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المسابقة تمحورت في الفنون التالية " ستاند أب كوميدي _وقفة كوميدية_ ، المسرح المجري، ومسرح الأطفال".

وشارك في المسابقة فنانين من 28 محافطة إيرانية بالإضافة إلى متسابقين من 12 دولة عالمية "نيجيريا، ساحل العاج، اليمن، العراق، طاجكستان، أفغانستان، لبنان، سوريا، فلسطين، بنغلادش، باكستان، والهند".

وحصل على المقام الأول في قسم ال "ستاند أب كوميدي" الفنان "عليرضا محمد" وهو أفغاني الأصل.

وحاز على المقام الأول في عروض مسرح الأطفال فريق "عمو حميد" من محافظة همدان.

وحصلت على المقام الأول في قسم المسرح المجري الفنانة "عاطفة عبد اللهيان" من محافظة سمنان.

وتم خلال مراسم التكريم تقديم درع شكر وتقدير لعائلة الشهيد المدافع عن حرم أهل البيت " غلامرضا لنجري زادة".

وأٌقيمت المراسم مع مراعاة بروتوكولات الصحة والسلامة التي فرضتها جائحة "كورونا"

واستمرت المسابقة 3 أيام على التوالي، 29_30_31/ شباط/ 2021م.