وكالة مهر للأنباء تكشف النقاب عن كتاب "ابن تفتان"/ بالصور

أقامت وكالة مهر للأنباء، مراسم لإزاحة النقاب عن كتاب "ابن تفتان" بحضور مؤلفة الكتاب مرضية نظرلو، ونائب رئيس مؤسسة حفظ اثار ونشر قیم الدفاع المقدس لشؤون الادب والنشر في مقرّ الوكالة.

يذكر أن "تفتان" هو جبل بركاني نشط يقع في جنوب شرق إيران بمحافظة سيستان وبلوتشستان وهي محافظة معروفة ببواديها المترامية الأطراف، لكن المناظر الطبيعية الفذة تتناثر في شتى أرجائها على هيئة واحات خضراء وجبال جميلة أبرزها جبل "تفتان" الذي يُعَد مركزاً سياحياً في فصل الربيع نظراً لجماله وروعة أجوائه، وهو في الحقيقة جبل بركاني.

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