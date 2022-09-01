جانب من أولمبيات الطلّاب الأجانب المقيمين في إيران باستضافة جامعة مازندران/ صور

تحت رعاية وزارة العلوم الإيرانية، استضافت جامعة "مازندران" في مدينة "بابلسر" شمال طهران "الدورة الاولى للاولمبيات الثقافية والرياضية للطلاب الأجانب في إيران" والتي حملت اسم "الرياضة لغة مشتركة"، بمشاركة العديد من الشخصيات والطلاب من جميع الجنسيات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جامعة مازندران استضافت "الدورة الاولى للاولمبيات الثقافية والرياضية للطلاب الأجانب في إيران" تحت عنوان" الرياضة لغة مشتركة ".

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، شهدت الأولمبياد العديد من الألعاب الرياضية منها " السباحة، الجري ، الشطرنج ، كرة الطاولة ، وكرة الريشة "وغيرها من الألعاب.

واستمرت الأولمبيات التي استضافتها جامعة مازندران من تاريخ 28 آب ولغاية 8 أيلول من هذا العام.

وشملت الأولمبياد العديد من البرامج الثقافية التي ركزّت بمجملها على أهمية الوحدة ونبذ التفرقة.

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