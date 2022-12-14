بالصور... جمال الطبيعة الخلابة عبر رحلة بالقطار في شمال إيران

تعتبر محطة سكة حديد "شيرغا-سوادكوه" من أجمل الأماكن في إيران، وهي جزء من خط سكة حديد مازندران وهي رائعة جدًا لدرجة تُعرف كإحدى المناطق السياحية الخلابة في شمال البلاد.

وتنقسم المناظر الممتعة عبر السكك الحديدية الشمالية إلى قسمين منفصلين كونها تقع بين المناطق الجبلية والسهلية، ويمكن للسياح مشاهدة المناظر الطبيعية المدهشة في كلا القسمين.

ويمر حوالي 187 كيلومترًا من هذا الخط عبر السهول والمناظر طبيعية جميلة، بينما يمر مابقي من الخط عبر المناطق الجبلية والغابات حول منطقة سوادكوه ويرسم صوراً فريدة من نوعها أمام الركاب.

ومن بين هذه المناظر الجميلة، يمكننا الاشارة الى الغابات القريبة من نهر Talar ، وجسر Versek التاريخي، وجسر مركز شرطة Doab، والخطوط الذهبية الثلاثة، وذلك بعد مروره عبر العديد من الأنفاق والجسور،

وذلك حتى يصل قطار الشمال إلى محطة شيرغاه في منطقة سوادكوه.