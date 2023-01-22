جولة روحانية في مقام السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام/ صور

يعرض لكم هذا التقرير المصور، مشاهدينا الكرام، صوراً مُتفرّقة لمقام السيد "عبد العظيم الحسني (عليه السلام)" المعروف ب"شاه عبد العظيم"، الكائن في منطقة "الري" جنوب العاصمة الإيرانية "طهران".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مرقد السيد عبدالعظيم الحسني (عليه السلام) المعروف بشاه عبدالعظيم، يقع في مدينة الري جنوب العاصمة طهران.

والسيد الجليل عبدالعظيم هو من أحفاد ثاني أئمة اهل البيت، الإمام الحسن المجتبى بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام).

هذا المرقد المقدس والذي يضم الجثمان الطاهر للسيد عبدالعظيم اضافة الى جثماني السيدين الجليلين "حمزة" و"الطاهر "وهما من ابناء الائمة (عليهم السلام)،

ويعتبر هذا المرقد من اكثر الأماكن المقدسة شهرة في ايران منذ القرن الثالث الهجري الى يومنا هذا.

وحسب ما جاء في زيارة له في المرقد، يعود نسب السيد عبدالعظيم، الى عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

وورد في احدى الاحاديث المروية عن ثواب زيارة مرقد السيد عبدالعظيم، انه نقل عن رجل من اهالي الري انه ذهب يوماً لزيارة الامام العاشر علي بن محمد الهادي ولمّا تشرف بزيارة الامام، سأله الامام : من اين تأتي؟ فقال الرجل مخاطباً الامام: رجعت من كربلاء زائراً مرقد سيد الشهداء الامام الحسين بن علي. فقال له الامام: اعلم بانك اذا كنت قد زرت مرقد عبدالعظيم وهو في جواركم، كأنك قد زرت الامام الحسين بن علي.

يذكر ان عدداً من الشخصيات التاريخية والوجوه الايرانية البارزة دفنوا في جوار الضريح المقدس والاروقة القريبة من المرقد، بمن فيهم: الملك ناصرالدين شاه القاجاري وآية الله السيد ابوالقاسم كاشاني وزوجته ونجله والعلامة محمد قزويني وعباس اقبال آشتياني والملا علي كني والشيخ محمد خياباني وستارخان وآية الله محمد تقي فلسفي المحاضر المعروف.

مصدر المقال: قناة الكوثر