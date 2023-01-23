عدسة مهر تأخذكم بجولة في سوق مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)/ صور

يعرض لكم هذا التقرير المصور، متابعينا الأعزاء، بعض الصور المُختلفة للسوق المُحاذي لمرقد السيد "عبد العظيم الحسني عليه السلام".

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن هذا التقرير، يعرض بعض الصور المُتفرّقة، للسوق المُحاذي لمرقد السيد "عبد العظيم الحسني عليه السلام"، والذي يُعتبر وجهة سياحية لكل من يقصد المرقد الشريف للزيارة.

ويحتوي السوق على العديد من المحلات، منها محلات للأطعمة والألبسة والفِضّة والاقمشة، وكل ما يتعلق بأمور العِبادة.

ويقع السوق في منطقة "الريّ" جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

/انتهى/