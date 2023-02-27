جانب من مؤتمر الذكرى السنوية الأولى لشهداء الإعلام المقاوم/ صور

يعرض هذا التقرير المصور، جانباً من مؤتمر الذكرى السنوية الاولى لشهداء الإعلام المقاوم _رواة المقاومة_ الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاعة المؤتمرات الدولية في مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالعاصمة طهران، استضافت مؤتمر "الذكرى السنوية الأولى لشهداء الإعلام المقاوم" _رواة المقاومة_ بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامّة إضافة إلى عوائل شهداء المقاومة.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، حَضَرَ المؤتمر قائد فيلق القدس العميد "إسماعيل قاآني"، ونائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي سابقاً السيد "قاضي زادة هاشمي"، ورئيس الإذاعة والتلفزيون في إيران السيد "پیمان جبلي"، بالإضافة إلى السفير اليمني في طهران "ابراهيم الديلمي" والسفير السوري "شفيق ديّوب" وممثلا حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس في إيران السادة "ناصر أبو شريف" و "خالد القدّومي"، وممثلين عن اتحادات الطلبة في إيران، وغيرهم من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الهامة.

وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها وقفة احترام وإجلال لأرواح الشهداء، بالتزامن مع قراءة سورة الفاتحة على أرواهم الطاهرة.

وتخلل المؤتمر كلمات للمسؤولين، ركّزت بالمجمل على قدسية العمل الإعلامي في مواجهة العدو وأهميته، وسبل تعزيزه، وفيديوهات عرَضَت جانباً من بطولات شهداء المقاومة في ميادين الجهاد، بالإضافة إلى فقرة إنشادية تمحورت حول موضوع المؤتمر.

وأكد الحضور على أن غرس الشهداء سوف يَنبُت عمّا قريب، وأن دماءهم الطاهرة سوف تُثمِر نصراً مؤزراً على حلف الطاغوت.

وفي نهاية المؤتمر، تم تكريم عوائل الشهداء، بالإضافة إلى تكريم السفير اليمني في إيران "إبراهيم الديلمي" نيابة عن شهداء اليمن.

وتُعتَبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الداعم الأول لكل ما يمت للمقاومة بِصِلة، وعلى رأسها العمل الإعلامي الذي بات لايقل أهمية عن العمل العسكري.

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