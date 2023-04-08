إقامة مراسم احياء ذكرى شهيديّ حرس الثورة في سوريا بحضور العميد قاآني

أقيمت مراسم إحياء ذكرى الشهيدين ميلاد حيدري، ومقداد مهقاني صباح يوم السبت ، بحضور أسر الشهداء ومسؤولي الجيش في مقر الحرس الثوري الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيم مراسم تشيع جثمان الشهيدين "ميلاد حيدري" و "مقداد مهقاني جعفر أبادي" ، يوم الثلاثاء الماضي في طهران وسط حضور كبير في ساحة الإمام الحسين (ع) بطهران.. واستشهد ميلاد حيدري ومقداد مهقاني جعفر أبادي الشهيدين اللذين دافعا عن المراقد المقدسة يوم الجمعة 31 مارس في هجوم إرهابي للكيان المحتل على دمشق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، إن استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين لبلدنا نتيجة الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا، هو جزء من تكاليف نضال الأمة الإيرانية الكبرى ضد الإرهاب التكفيري وأنصاره المعروفين، بما في ذلك الكيان الصهيوني المزيف.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: "طبعا لن تضيع دماء هؤلاء الشهداء الكبار، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية الايرانية بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الزائف في الوقت والمكان المناسب.

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