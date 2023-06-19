١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢

تقرير مصور ... الملايين يحيون ذكرى استشهاد الامام الجواد(ع) في الكاظمية المقدسة

أقيمت مراسم عزاء في مدينة الكاظمية المقدسة ومرقد الامامين بمناسبة يوم استشهاد الامام محمد التقي(ع) .

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