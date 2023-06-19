مالتي مدیا الصور ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ Download photos تقرير مصور ... الملايين يحيون ذكرى استشهاد الامام الجواد(ع) في الكاظمية المقدسة أقيمت مراسم عزاء في مدينة الكاظمية المقدسة ومرقد الامامين بمناسبة يوم استشهاد الامام محمد التقي(ع) . سمات استشهاد الامام الجواد (ع) الكاظمية زوار الامام الكاظم (ع) محتوى ذات صلة اقامة مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الجواد (ع) في مدينة قم المقدسة اقامة مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الجواد (ع) في مدينة مشهد المقدسة الامام الجواد (ع) نور الهدى وباب المراد
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