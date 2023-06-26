إيران الثقافة ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٢٣:٣٦ Download photos تقرير مصور؛ من بينها معدات لداعش.. جانب من محتويات قاعة المقاومة في المتحف الوطني للدفاع المقدس/ صور يعرض هذا التقرير المصور جانب من محتويات قاعة المقاومة، المُقام في المتحف الوطني للدفاع المقدس، بالعاصمة طهران. سمات قاعة المقاومة المتحف الوطني الإيراني الدفاع المقدس محتوى ذات صلة باقة أسبوعية من التقارير المصورة لوكالة مهر للأنباء/ بالصور باقة أسبوعية من التقارير المصورة لوكالة مهر للأنباء/ بالصور أغرب وأخطر مناطق سیاحیة في العالم في طهران.. ورشة عمل دوليّة ل"بوستر" الوحدة/ صور
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