٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٢٣:٣٦

تقرير مصور؛

من بينها معدات لداعش.. جانب من محتويات قاعة المقاومة في المتحف الوطني للدفاع المقدس/ صور

يعرض هذا التقرير المصور جانب من محتويات قاعة المقاومة، المُقام في المتحف الوطني للدفاع المقدس، بالعاصمة طهران.

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