شهادة الحسين (ع) منهج تتناقله الأجيال حتّى بيعة المهدي عليه السلام/ القسم الثاني

يعرض هذا التقرير المصور، جانب من الفعاليات الثقافية المقامة في العاصمة طهران، بالتزامن مع أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائمين على هذه الفعالية، أعدوا عملاً مسرحياً يجسد قصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر، فإن العمل أقيم في ساحة "مسرح المدينة" وسط العاصمة طهران.

وتبقى عاشوراء مدرسة للأحرار، تتناقلها الأجيال إلى أن تُسلم الراية لحفيد الحسين عليه السلام الإمام المهدي عليه السلام، والذي ستزول ببيعته الفتن ويملأ الله به وبرجاله الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا.

/انتهى/