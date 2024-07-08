مالتي مدیا الصور ٨ يوليو ٢٠٢٤ - ١٦:٢٨ Download photos تقرير مصور/مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (ع) واخيه العباس تم استبدال الرايات في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، عشية شهر محرم الحرام للسنة الهجرية 1446. سمات كربلاء المقدسة الامام الحسين اباالفضل العباس محتوى ذات صلة السلام على الحسين ، وعلى علي بن الحسين ، وعلى اولاد الحسين ، وعلى اصحاب الحسين إحياء أربعينية إمام الحسين (ع) بمدينة سنندج الايرانية / صور ذكرى استشهاد امام الحسين(ع) رمز الرحمة والحكمة والنزاهة اجواء كربلاء المقدسة بمناسبة مولد امام الحسين علية السلام
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