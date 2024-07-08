٨ يوليو ٢٠٢٤ - ١٦:٢٨

تقرير مصور/مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (ع) واخيه العباس

تم استبدال الرايات في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، عشية شهر محرم الحرام للسنة الهجرية 1446.

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