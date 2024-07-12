١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ١٨:٤٠

بالصور .. مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع في المدن الإيرانية

اقيمت مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع صباح اليوم الجمعة في المدن الإيرانية بما فیها العاصمة طهران.

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