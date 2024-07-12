مالتي مدیا الفيديو ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ١٨:٤٠ Download photos بالصور .. مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع في المدن الإيرانية اقيمت مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع صباح اليوم الجمعة في المدن الإيرانية بما فیها العاصمة طهران. سمات الطفل الرضيع علي اصغر(٦) شهر محرم الحرام مجالس العزاء الحسينية محتوى ذات صلة شاهد...لقطات من حضور الرئيس الايراني المنتخب في مجلس عزاء للامام الحسين(ع) في طهران الليلة الماضية فيديو..مراسم لطم مثير للإعجاب لأهالي مدينة "مجن" في عزاء الامام الحسين(ع) شاهد...اقامة مراسم عزاء "الطفل الرضيع" الحسيني في مرقد الامام الرضا (ع) وجميع المدن الايرانية
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