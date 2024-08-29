بالصورة...شهيدا حرس الثورة الاسلامية في حادثة تسرب الغاز في اصفهان

استشهد البارحة اثنين من قوات حرس الثورة الاسلامية في حادثة لتسرب الغاز في أحد مراكزه في محافظة اصفهان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد الليلة الماضية شخص وأصيب 10 آخرون جراء تسرب غاز في ورشة تابعة لمراكز حرس الثورة الاسلامية في محافظة أصفهان.

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في أصفهان اليوم عن استشهاد جندي آخر من قواته إثر حادث تسرب الغاز.

واستشهدا في هذه الحادثة النقيب مجتبى نظري من مدينة قهدريجان و المقدم مختار مرشدي من مدينة فريدونشهر استشهادا في هذا الحادث .

وستقام مراسم تشييع الشهيد النقيب مجتبي نظري غدا الجمعة في مدينة قهداريجان، و الشهيد مختار مرشدي يوم السبت في مدينة فريدونشهر.

وللأسف أصيب في هذه الحادثة 10 أشخاص.

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