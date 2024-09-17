١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٥:٣٣

تقرير مصور ... قائد الثورة يستقبل اعضاء البعثة الرياضية الاولمبية والبارالمبية الايرانية

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم اعضاء البعثة الإيرانية الرياضة الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

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