مالتي مدیا الصور ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٥:٣٣ Download photos تقرير مصور ... قائد الثورة يستقبل اعضاء البعثة الرياضية الاولمبية والبارالمبية الايرانية استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم اعضاء البعثة الإيرانية الرياضة الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس. سمات قائد الثورة الاسلامية باريس الاولمبياد محتوى ذات صلة قائد الثورة يستقبل اليوم اعضاء البعثة الرياضية الاولمبية والبارالمبية الايرانية السياسات المزدوجة تجاه القضايا الرياضية الدولية كانت واضحة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس قائد الثورة: عزة الامة الاسلامية لن تتحقق الا عبر الوحدة ومن الواجبات المؤكدة نصرة المظلومين في غزة
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