١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٥:٤٩

شاهد بالصورة....الشهيد نصرالله خلال فترة اقامته بمدينة قم عام 1990

شاهد في هذه الصورة الشهيد نصرالله خلال فترة اقامته بمدينة قم عام 1990.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha