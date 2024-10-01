مالتي مدیا الصور ١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٥:٤٩ تحميل الصورة شاهد بالصورة....الشهيد نصرالله خلال فترة اقامته بمدينة قم عام 1990 شاهد في هذه الصورة الشهيد نصرالله خلال فترة اقامته بمدينة قم عام 1990. سمات السيد حسن نصرالله الشهيد السيد حسن نصر الله حزب الله الامين العام لحزب الله محتوى ذات صلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: الكيان الصهيوني يائس ولن ينتصر بالعمليات النفسية بزشكيان: دماء الشهيد السيد حسن نصر الله ورفاقه ستغلي الى الابد في مواجهة الظلم عراقجي: على الكيان الصهيوني القلق من المستقبل الذي ينتظره
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