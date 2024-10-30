مالتي مدیا الصور ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠ "الکلب الامريكي المسعور "...أحدث جدارية في ساحة وليعصر بطهران تم، فجر اليوم (الأربعاء)، إزاحة الستار عن أحدث جدارية في ساحة وليعصر(عج) تحمل شعار "الكلب الأمريكي المسعور". سمات الكلب المسعور الولايات المتحدة الكيان الصهيوني غزة لبنان محتوى ذات صلة معزيا باستشهاد السيد هاشم صفي الدين.... اللواء باقري: تصرفات الصهاينة البربرية لا تساعد في بقائهم اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار عام على طوفان الأقصى.. الأسباب والتداعيات الاستراتيجية
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