٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠

"الکلب الامريكي المسعور "...أحدث جدارية في ساحة وليعصر بطهران

تم، فجر اليوم (الأربعاء)، إزاحة الستار عن أحدث جدارية في ساحة وليعصر(عج) تحمل شعار "الكلب الأمريكي المسعور".

"الکلب المسعور الامريكي"...أحدث جدارية في ساحة وليعصر بطهران

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