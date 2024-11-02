بالصور...جريمة الكيان الصهيوني في تدمير الآثار التاريخية لمدينة بعلبك اللبنانية

في استمرار محاولاته لطمس تاريخ شعوب المنطقة، الكيان الصهيوني يقوم باستهداف الآثار التاريخية في مدينة بعلبك اللبنانية بشكل متعمد.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأنباء اللبنانية "النشرة" أن الكيان الصهيوني استهدف في قصفه الأخير لهذه المدينة الجدار الروماني الخارجي للقلعة الواقعة بالقرب من معسكر "غورو". ويقال إن حوالي 30 متراً من هذا الجدار، الذي يُعد جزءاً من الآثار التاريخية للمدينة، قد انهار وتعرضت هذه البنية التاريخية لأضرار جسيمة.

ومن خلال التواصل مع الجهات المسؤولة، تأكد أن هذا الجدار الروماني قد لحق به ضرر كبير، وأن الهدف الأساسي للعدو الإسرائيلي من تدمير الآثار التاريخية في لبنان هو محو الهوية الثقافية.

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