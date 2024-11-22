٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٣:٤١

تقرير مصور...وقفة احتجاجية ضد جرائم الكيان الصهيوني أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران

انطلقت صباح اليوم المسيرة الاحتجاجية لشعب طهران ضد جرائم الكيان الصهيوني أمام مكتب الأمم المتحدة .

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha