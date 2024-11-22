مالتي مدیا الصور ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٣:٤١ Download photos تقرير مصور...وقفة احتجاجية ضد جرائم الكيان الصهيوني أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران انطلقت صباح اليوم المسيرة الاحتجاجية لشعب طهران ضد جرائم الكيان الصهيوني أمام مكتب الأمم المتحدة . سمات طهران مكتب الامم المتحدة في طهران الكيان الصهيوني محتوى ذات صلة تقریر مصور...مسیرة یوم مقارعة الاستكبار العالمي في طهران شاهد بالفيديو والصور...اقامة مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في أرجاء ايران الاسلامية بالفيديو....الإيرانيون يحاكون مسيرة الأربعين في انحاء البلاد
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