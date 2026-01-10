10 يناير 2026 - 13:25

تقرير مصور ..آثار الدمار واعمال الشغب في ايران

يمكنكم من خلال هذا التقرير مشاهدة اثار الدمار الذي حصل من قبل جواسيس الصهاينة في انحاء ايران.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha