مالتي مدیا الصور 10 يناير 2026 - 13:25 Download photos تقرير مصور ..آثار الدمار واعمال الشغب في ايران يمكنكم من خلال هذا التقرير مشاهدة اثار الدمار الذي حصل من قبل جواسيس الصهاينة في انحاء ايران. سمات ايران اعمال الشغب الصهاينة محتوى ذات صلة أعمال الشغب انخفضت في طهران استشهاد ثلاثة اشخاص من قوات الامن في مدينة كجساران بالصورة..مثيرو الشغب يضرمون النار في مرقد الشهيد اللواء غلامعلي رشيد فيديو...حضور حاشد لاهالي مدينة خرم أباد لادانة اعمال الشغب في البلاد استشهاد اثنين من قوات الحرس الثوري خلال اشتباكات في كرمانشاه
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