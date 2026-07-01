استطلاع: تراجع كبير للثقة بالحكومة والكنيست في إسرائيل

أظهرت نتائج مسح اجتماعي أجراه المكتب المركزي للإحصاء في "إسرائيل" لعام 2025 تراجع ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية، مقابل استمرار ارتفاع الثقة بالنظام الصحي والجيش، مع تفاوت واضح في المواقف وفق الانتماء الديني والقومي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب نتائج الاستطلاع، تصدر النظام الصحي قائمة المؤسسات الأكثر ثقة بنسبة 87 بالمئة، تلاه جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 83 بالمئة، فيما جاءت الشرطة بنسبة 52 بالمئة، والنظام القضائي بنسبة 48 بالمئة.

وسجلت الحكومة والكنيست أدنى مستويات الثقة، بنسبة 36 بالمئة و33 بالمئة على التوالي.

وأظهرت البيانات بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" أن 86 بالمئة من اليهود و90 بالمئة من العرب يثقون بالنظام الصحي، فيما بلغت الثقة بالجيش 92 بالمئة بين اليهود مقابل 51 بالمئة بين العرب، كما ارتفعت بين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية مقارنة بغيرهم.

وفيما يتعلق بالشرطة، أبدى 52 بالمئة من المشاركين ثقتهم بها مقابل 40 بالمئة لا يثقون بها، مع تسجيل مستويات ثقة أعلى بين اليهود مقارنة بالعرب.

أما النظام القضائي، فقد أظهرت النتائج أن 48 بالمئة فقط من المستطلعين يثقون به، مع تراجع واضح في مستوى الثقة كلما ارتفع مستوى التدين بين اليهود، إذ بلغت 63 بالمئة لدى العلمانيين، وانخفضت إلى 13 بالمئة فقط بين الحريديم.

وفي الشأن السياسي، أشار الاستطلاع إلى أن 36 بالمئة فقط من المشاركين يثقون بالحكومة الإسرائيلية، بينما أفاد 39 بالمئة بأنهم لا يثقون بها إطلاقاً، في حين سجل الكنيست أدنى مستوى للثقة، إذ أعرب 33 بالمئة فقط عن ثقتهم به، مقابل 60 بالمئة قالوا إنهم لا يثقون به.

كما أبرزت نتائج الاستطلاع تباينات في مستويات الثقة تبعاً للانتماء الديني والقومي، حيث اختلفت مواقف اليهود والعرب، وكذلك بين التيارات الدينية والعلمانية، ما يعكس استمرار الانقسام في نظرة الجمهور الإسرائيلي إلى مؤسسات الدولة.