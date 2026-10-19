استنفار في جيش الكيان الصهيوني؛ إلغاء إجازات العسكريين

أصدر رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني، عقب عقد اجتماع لتقييم الوضع الأمني وفي إطار الاستعداد لانتخابات الكنيست، أمرًا برفع مستوى الاستنفار للعسكريين على جميع الجبهات.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن روسيا اليوم بأن إيال زامير، رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني، اتخذ قرارًا بإلغاء إجازات عسكريين هذا الكيان، وبفرض قيود على التنقل في يوم الانتخابات.

وذلك في وقت رفع فيه جيش الاحتلال مستوى التحذير لديه إلى أعلى درجة، خشية من تصاعد التوترات الإقليمية أو هجمات تُشن بهدف التأثير على عملية الاقتراع.

وأفادت القناة 12 التلفزيونية للكيان الصهيوني بأن هذا القرار اتُخذ بعد اجتماع لتقييم أمني واحتمال تنفيذ هجمات في يوم التصويت.

وبحسب هذا الإعلام الصهيوني، نفّذ جيش هذا الكيان إجراءات على جبهات غزة ولبنان وسوريا والحدود بين فلسطين المحتلة والأردن.

ومن جهة أخرى، أفاد مركز الإعلام الفلسطيني بأن إيال زامير، رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني، أصدر، عقب عقد اجتماع لتقييم الوضع الأمني وفي إطار الاستعداد لانتخابات الكنيست، أمرًا برفع مستوى الاستنفار للعسكريين على جميع الجبهات.

وبحسب قرار زامير، سيُمنع اعتبارًا من يوم الخميس المقبل خروج العسكريين من جميع القواعد والوحدات العسكرية، وستُوقف إجازاتهم.

وفي الضفة الغربية أيضًا، ستُرسل قيادة لواء إضافية إلى المنطقة بين الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسيزداد حضور القوات في القدس وعلى امتداد الحاجز الأمني.

وعلى الجبهات الأخرى أيضًا، ستُوضع قوات إضافية في حالة استنفار بري وجوي وبحري لتتدخل في حال أي تطور أمني.

كما أمر رئيس أركان الجيش بزيادة حضور القادة الكبار في غرف العمليات والمقرات والوحدات للحفاظ على مستوى الجهوزية والقدرة العملياتية للقوات خلال فترة الانتخابات.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن هذه التدابير ستُنفذ اعتبارًا من يوم الخميس وفي عشية انتخابات الكنيست.

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