محادثات عمان غير المباشرة؛ اختبار الدبلوماسية لأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بإجراء محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة، وبعد ساعات قليلة، غرد عباس عراقجي باللغتين الإنجليزية والفارسية قائلا إن إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات غير مباشرة على مستوى عال يوم السبت.

ولذلك تستضيف العاصمة العمانية مسقط اليوم حوارا غير مباشر بين فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويرأس الوفد الإيراني في هذه المحادثات التي ستعقد عصر اليوم في مسقط السيد عباس عراقجي، مع نوابه مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، وإسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية.