  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص

ترامب: المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"

ترامب: المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين وفدي بلاده وإيران في مسقط "تسير بشكل جيد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء تصريح ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية، وذلك بعد لقاء مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت، لبحث الملف النووي الإيراني.

وصرح ترامب قائلاً: "المفاوضات بشأن إيران تسير بشكل جيد".

وجرت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في مسقط، ووصفها عراقجي بأنها "إيجابية وبناءة"، مؤكدا أن الأجواء كانت هادئة. كما أعلن أن الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد يوم السبت الموافق 19 أبريل.

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن ويتكوف لم يطلب من إيران خلال المحادثات، التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم.

وفي المقابل، ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين أن طهران مستعدة للعودة إلى مستويات التخصيب المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015، بشرط استيفاء واشنطن لشروط معينة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956564

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات