ترامب: المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء تصريح ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية، وذلك بعد لقاء مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت، لبحث الملف النووي الإيراني.

وصرح ترامب قائلاً: "المفاوضات بشأن إيران تسير بشكل جيد".

وجرت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في مسقط، ووصفها عراقجي بأنها "إيجابية وبناءة"، مؤكدا أن الأجواء كانت هادئة. كما أعلن أن الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد يوم السبت الموافق 19 أبريل.

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن ويتكوف لم يطلب من إيران خلال المحادثات، التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم.

وفي المقابل، ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين أن طهران مستعدة للعودة إلى مستويات التخصيب المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015، بشرط استيفاء واشنطن لشروط معينة.

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