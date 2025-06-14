بالصور والفيديو...انطلاق مسيرة "إيران؛ ذو الفقار علي" الشعبية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسيرة "إيران؛ ذو الفقار علي" الشعبية انطلقت مساء اليوم الجمعة في طهران بالتزامن مع انطلاقها في أنحاء ايران الاسلامية. كان من المقرر أن تستضيف طهران اليوم احتفالاً شعبياً كبيراً بمناسبة عيد الغدير الأغر بعنوان "ضيافة عيد الغدير 10 كيلومترات" في الساعة الرابعة عصراً. احتفالٌ مفعمٌ بالحماس والفرح، ولكن نظراً للعدوان الوحشي للعدو الصهيوني على وطننا الحبيب واستشهاد عدد كبير من القادة العسكريين والأبرياء، قررت اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال الشعبي تغيير اسم احتفال الغدير إلى مسيرة "إيران؛ ذو الفقار علي" الشعبية.