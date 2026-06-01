٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٣٠ م

مسيرة غدير في طهران وألف مدينة / "الولاء على درب الرسالة"

ستُقام هذا العام مسيرة غدير في ألف مدينة، بما فيها طهران، من ميدان الإمام الحسين (عليه السلام) إلى ساحة الحرية، إحياءً لذكرى الإمام والقائد الشهيد، تحت شعار "الولاء على درب الرسالة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء عُقد مؤتمر صحفي في مجمع "شهداء هفت تير" في سرشمشة، لشرح تفاصيل مسيرة غدير 1405. في إشارة إلى تزامن عيد الغدير مع وفاة الإمام الخميني الراحل، صرّح زارع قائلاً: "نظراً لهذا الحدث، تمّ التركيز على كلمة "احتفال"، ونظراً للتكهنات حول موعد تشييع قائد الثورة، نؤكد أن التشييع سيقام في وقت مختلف، وبالتالي سيُقام الاحتفال تخليداً لذكرى الإمام والقائد الشهيد".

وأضاف: "أعلنت ألف مدينة في البلاد عن تنظيم احتفال غدير يمتدّ كيلومتراً واحداً، وفي طهران، سيُقام هذا الاحتفال من ميدان الإمام الحسين (عليه السلام) إلى ساحة الحرية. وسيكون موعد هذا الحدث يوم الخميس الموافق 14 يونيو، مع مراعاة إقامة التجمعات من الساعة الثالثة عصراً وحتى صلاة المغرب".

أوضح زارع قائلاً: "من حيث المضمون، يُراعى إحياء ذكرى الإمام وقائد الثورة الشهيد، والولاء الرمزي لقائد الثورة، لأن محور هذا العيد هو أيضاً الحفاظ على الوطن. وشعار احتفالات هذا العام هو "الولاء على درب الرسالة". وستوفر 2500 موكب عام خدمات الطعام والشراب، بالإضافة إلى الخدمات الثقافية والاستشارية."

رمز الخبر 1971262
محمدرضا غفاری

