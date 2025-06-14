بدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل ضمن عملية "الوعد الصادق 3"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني بدأت قبل دقائق.

وأُعلنت حالة تأهب متزامنة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة مع بدء هذه العملية.

ردّ الجيش الإيراني بحزم على الهجوم الغاشم الذي شنّه الكيان الصهيوني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه الأراضي المحتلة.

وردّ رجال قواتنا المسلحة البواسل على هذا الهجوم الغاشم باستخدام قدراتهم الدفاعية العالية وجاهزيتهم الكاملة، بإطلاق مئات الصواريخ من مراكز مختلفة.

لليوم الثاني، دوّت صفارات الإنذار في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء السبت، في إثر إطلاق صواريخ من إيران، وسط تعليمات من الجبهة الداخلية ببقاء المستوطنين في الملاجئ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية استهداف الصواريخ الإيرانية منشآت في حيفا، شمالي فلسطين المحتلة، حيث اندلعت حرائق فيها وسُمعت أصوات انفجارات كبيرة بعد سقوط عدد من الصواريخ.