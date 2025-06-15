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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ م

انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "الوعد الصادق 3" .. الصواريخ الايرانية تستهدف الاحتلال يوميا

انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "الوعد الصادق 3" .. الصواريخ الايرانية تستهدف الاحتلال يوميا

انطلقت المرحلة الرابعة من عملية "الوعد الحق 3" ردا على العدوان الارهابي الصهيوني على الاراضي الايرانية واستهدافه الابنية السكنية والبنية التحتية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أُطلقت صواريخ الحرس الثوري الإسلامي على مواقع الكيان الصهيوني في المرحلة الرابعة من عملية "الوعد الحق 3". وتضمنت العملية الهجومية المشتركة لسلاح الجو الفضائي التابع للحرس الثوري عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت السلطات الايرانية أنها سترد بحزم على أي مغامرة من جانب الكيان الصهيوني.

ومن خلال إطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه الأراضي المحتلة، نُفذت العملية ردًا حاسمًا على الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني.

ورد رجال قواتنا المسلحة البواسل، بقدراتهم الدفاعية العالية وجاهزيتهم التامة، على الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني بإطلاق مئات الصواريخ من مراكز مختلفة.

رمز الخبر 1959382

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