انطلاق الموجة 20 من عملية الوعد الصادق 3 ضد العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت قبل قليل الموجة 20 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني باستخدام الصواريخ اثر استهدف العدوان الامريكي للمنشاءت النووية الايرانية.

وشنّ الحرس الثوري الإسلامي موجة جديدة من الهجمات على أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية للكيان الصهيوني.

واصابت الصواريخ إيرانية 10 مواقع مختلفة على الأقل دون إطلاق صفارات الإنذار.

ووفقًا لبيان الحرس الثوري الإسلامي، فإنّ هناك توجهًا متزايدًا لعمليات صاروخية موجهة نحو التأثير ضد الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية.

وردّ رجال القوات المسلحة الشجعان في بلدنا على الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني بإطلاق الصواريخ من مراكز مختلفة، مستخدمين قدراتهم الدفاعية العالية وجاهزيتهم الكاملة.

وقد أكدت سلطات بلدنا مرارًا وتكرارًا أنها سترد بحزم على أي مغامرة من جانب الكيان الصهيوني.