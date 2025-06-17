حرس الثورة: موجة هجماتنا اليوم كانت أشد قوة من سابقاتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الحرس الثوري قال في البيان السادس لعملية "الوعد الصادق 3"، نحيط أبناء الشعب الإيراني العزيز، بأن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس قد انطلقت قبل لحظات، وكانت أشد قوة وسحقاً من سابقاتها.

وأضاف البيان، لقد أدّت الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل الذي يتلقاه العدو من أمريكا والقوى الغربية، وامتلاكه لأحدث التقنيات الدفاعية وأكثرها تطورًا، إلى إصابة الصواريخ لأهدافها بدقة وفعالية قصوى داخل الأراضي المحتلة.

وتابع، ستتواصل العمليات المؤثرة والدقيقة والأشدّ سحقاً ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع حتى القضاء التام عليه. "وما النصرُ إلا من عند الله العزيز الحكيم".

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