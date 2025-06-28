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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٥٧ ص

تغطية مستمرة..اقامة مراسم تشييع حاشد ومهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران

تغطية مستمرة..اقامة مراسم تشييع حاشد ومهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران

بدأت صباح اليوم السبت مراسم تشييع جثامين الشهداء رسميًا بتلاوة الآية ٣٨ من سورة الحج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها انطلقت مراسم تشييع ووداع جثامين عدد من شهداء هجمات الكيان الصهيوني اليوم السبت، الموافق للثاني من محرم، في موكب يضم شهداء من مختلف شرائح شعبنا، من أطفال ونساء وعلماء وقادة وشهداء آخرين، من ساحة الثورة الإسلامية إلى ساحة الحرية في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

منذ ساعات الصباح الباكر، امتلأت ساحة الثورة الإسلامية بحشود غفيرة، رافعين رايات الحسين (عليه السلام) الحمراء. وتُظهر الشعارات المناهضة للصهيونية وأمريكا المكتوبة بخط اليد كراهيةً مكبوتة للجرائم التي لحقت بقلوب الأمة الإسلامية في الأسابيع الأخيرة، وخاصةً خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا .

وأصبحت هذه المراسم صورةً فريدةً للوحدة الوطنية التي ستبقى محفورةً في ذاكرة الأمة التاريخية.

حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع 60 شهيداً في العاصمة الإيرانية طهران ممن ارتقوا من جراء العدوان الإسرائيلي وتشارك مواكب عزاء من البحرين والعراق وغيرهما من الدول العربية.

وبعد مراسم التشييع، سيتم دفن الجثامين في بعض الاماكن المقدسة في طهران وجنة الزهراء والمدن الأخرى.

رمز الخبر 1959988

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