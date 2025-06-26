فيلق القدس يعلن استشهاد اللواء محمد سعيد ايزدي في العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة لفيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية، أعلنت في بيانٍ رسمي، استشهاد المجاهد الصادق اللواء الحاج محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) على يد الكيان الصهيوني الإرهابي، وبهذه المناسبة تتقدّم بأسمى آيات التعزية والمواساة إلى الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وقائد الثورة الإسلامية، وعائلته الصبورة والمقاومة، ورفاق دربه.

وجاء في البيان أن هذا المجاهد الشامخ، سار في درب الحق والفضيلة، ونال ما كان أهلاً له. لقد كانت شجاعته، وزهده، وتقواه، وثباته، تجسيداً حيّاً ومشرقاً لحياة طيّبة ومباركة، تُمثّل نموذجاً مضيئاً لأبناء الجيل الحالي والقادم في جبهة المقاومة.

كما يُعلن حرس الثورة الإسلامية إلى الشعب الإيراني البطل أن مراسم تشييع هذا الشهيد العظيم ستُقام في السبت 28 حزيران 2025 في طهران، برفقة كوكبة من القادة الشهداء. على أن يُوارى الثرى في حرم السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها).