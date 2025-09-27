  1. الاقلیمیة
اقامة مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله بحضور جماهيري حاشد

اقيمت مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، في الضاحية الجنوبية، والعديد من أنحاء لبنان واليمن بحضور جماهيري حاشد، حيث أكد أنصار المقاومة على مواصلة مسيرة سيد شهداء المقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن المنار، انطلقت فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، بحضور جماهيري كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتظهر الصور المنشورة تواجداً جماهيرياً عند مقام الشهيد السيد حسن نصر الله، وفي بلدة "النبي شيت" شرقي لبنان، وفي مدينة دير قانون جنوبي لبنان.

اقامة مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر اللهكما تظهر الصور حضور الأمين العام لمجلس الأمن القومي الايراني علي لاريجاني في مراسم استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

واحتشد في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله، أنصار المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بقلوب مليئة بالوفاء والمحبة، للتاكيد على الاستمرار في مسيرته.

وهتف المشاركين في المراسم بشعار لبيك يا نصر الله تأكيدا على الاستمرار بمسيرة سيد الشهداء.

