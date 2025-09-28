لاريجاني يلتقي الشيخ نعيم قاسم في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه أعلن قسم العلاقات العامة في حزب الله في لبنان، في بيان ظهر اليوم (الأحد)، أن مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، كان حاضرًا أيضًا في هذا اللقاء.

ووفقًا لهذا البيان، أكد لاريجاني خلال هذا اللقاء دعم إيران الحاسم للبنان والمقاومة، وقال إن هذا الدعم مستمر بناءً على توجيهات الإمام الخامنئي وبدعم من حكومة وشعب إيران، وأن طهران مستعدة لدعم لبنان ومقاومته على جميع المستويات.

كما أعرب الشيخ نعيم قاسم عن تقديره لإيران قيادةً وحكومةً وشعبًا على تعازيها وتهنئتها باستشهاد رجال المقاومة، وكذلك دعم طهران للبنان ومحور المقاومة في هذا البلد. كما أكد أن لبنان صامد في وجه تهديدات أمريكا وإسرائيل، وأن شعبه سيدافع عن حريته واستقلاله ومقاومته بكرامة وشجاعة.

وأكد الشيخ نعيم قاسم أن من يرى شجاعة وصبر الشعب اللبناني سيؤمن بأن النصر في مواجهة العدو الإسرائيلي سيكون حليفه.

واختتم الأمين العام لحزب الله كلمته قائلاً: "حزب الله مستعد للتعاون مع كل من يقف في وجه التهديد الإسرائيلي، ونعتقد أن هذه الهيمنة والعدوان الإسرائيلي سينتهيان بهزيمة نكراء بصمود الشعب اللبناني وصبره".

/انتهى/