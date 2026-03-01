  1. إيران
  السياسة
٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٧:٠٣ ص

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ؛

استشھاد قائد الثورة الاسلامية في عدوان امريكي صھيوني على محل عمله

استشهد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي إثر عدوان أمريكي إسرائيلي على محل عمله في طهران.

وأفادت وكالة مھر للأنباء، ان قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي استشهد اثر عدوان صهيوني امريكي في طهران على محل عمله.

إنا لله وإنا إليه راجعون

يُعلم إلى الشعب الإيراني أن سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، قد استشهد في الهجوم المشترك الذي شنّته أمريكا والكيان الصهيوني صباح يوم السبت 28 فبراير.

وقد أفنى هذا العالم المجاهد الكبير عمره في خدمة رفعة إيران والإسلام، ونذر حياته في سبيل قضاياهما، سائلين الله أن يحشره مع الإمام وسيد الشهداء.

/انتهى/

